Wella premia la professionalità dei parrucchieri alla Camera dei deputati

"Il settore dell’acconciatura rappresenta un patrimonio professionale e culturale del nostro Paese, che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato. Come azienda da sempre vicina agli operatori del settore, da molti anni siamo in prima linea nel portare avanti attivamente istanze a favore della categoria come la proposta di un albo professionale, la richiesta di riduzione dell’IVA, fino all’idea di creare un percorso formativo strutturato per i giovani che scelgono questa strada. - commenta Athina Nikolaidou, General Manager Italy & Greece Wella Company - Riteniamo fondamentale il confronto costante tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni, per costruire insieme un futuro più solido e qualificato per tutta la filiera".