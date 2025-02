Vueling avvicina la Spagna alla Riviera Romagnola: da luglio a ottobre volo bisettimanale Rimini-Barcellona

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a Rimini un'altra importante compagnia internazionale come Vueling - ha dichiarato l'amministratore delegato dell'aeroporto Fellini Leonardo Corbucci, - grazie a un proficuo gioco di squadra con APT Servizi e il Comune di Rimini. Si parte a luglio con l'obiettivo di costruire una relazione di lungo termine per rafforzare la connessione internazionale di tale territorio, puntando a sviluppare la rotta anche nel periodo invernale. Barcellona, sulla base dei dati reperibili dai sistemi aeroportuali, rientra nelle Top 3 destination di tale territorio ed è un importante hub per le connessioni con altri aeroporti spagnoli e internazionali. Siamo certi che tale volo riscuoterà un enorme successo, dando finalmente a molti romagnoli la possibilità di volare a Barcellona partendo dall'aeroporto di casa".