Vorwerk: "Collaboriamo con le forze dell'ordine sulla truffa ad anziani a Reggio Calabria"

Vorwerk si impegna inoltre affinché le valutazioni per la selezione della forza vendita non dipendente siano effettuate tenendo in debita considerazione sia i requisiti di legge previsti dalle normative per l’esercizio dell’attività di incaricato alla vendita a domicilio, sia valutazioni di merito trasparenti e verificabili sull’eticità dell’agente di commercio o dell’incaricato alla vendita a domicilio, in linea con le procedure aziendali interne.