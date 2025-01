Viva Riccione, il progetto di riqualificazione che porta la città verso il futuro: svelato il nuovo viale Ceccarini

Con un design innovativo che coniuga tradizione e modernità, il nuovo viale Ceccarini (e viale Dante nel tratto fino a piazzale Ceccarini) sarà caratterizzato da una pavimentazione pregiata in travertino dai colori caldi della terra, dalla texture ispirata all'eleganza della sartorialità italiana, arricchita da elementi di arredo urbano sinuosi e accoglienti, pensati per favorire la socialità e il relax. Spazi verdi rigogliosi daranno vita a un "bosco filare", con alberature e arbusti selezionati per enfatizzare il concetto di Riccione come città giardino. I pini esistenti verranno protetti, valorizzati e integrati nel nuovo disegno urbano mentre il tratto tra lungomare e viale Milano sarà valorizzato dalla presenza delle palme. Il "Palo Ceccarini", un innovativo sistema di illuminazione, offrirà giochi di luce ed effetti sonori per creare un'atmosfera unica e coinvolgente, ospitando il "Plug-in Diamante", una illuminazione decorativa con funzione scenografica. Il primo tratto interessato dalla trasformazione - i cui lavori di realizzazione prenderanno il via il prossimo lunedì 10 febbraio e che è compreso tra il lungomare e viale Milano (incluso) - si trasformerà in un'oasi urbana, un punto di incontro e socializzazione.