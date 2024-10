"Vendemmia di via della Spiga", a Milano un invito per scoprire le Marche

I vini delle Marche arrivano in via della Spiga 15, nel cuore di Milano. Tutti i giorni dal 7 al 10 ottobre dalle 11:30 alle 20:30 sarà possibile degustare il nettare d'uva di diversi produttori che partecipano all'evento "Vendemmia di via della Spiga". L'idea è quella di offrire un momento di pausa all'interno dei negozi di alta moda. I vini si incontreranno con le più rinomate firme del fashion. L'ultimo giorno, la vendemmia entrerà in alcune tra le boutique più esclusive: da Genny a Sergio Rossi, da Baldinini a Michael Kors, da Viviana Coni a Cigno Nero e moltissime altre ancora.