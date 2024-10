Golfo dei Poeti, una veleggiata a 4 zampe nel segno del Pet-Pet Parent

Un’intera giornata-evento ludica e didattica, dedicata ai Pet e ai loro Parent, in cui Arcaplanet ha voluto rivolgere ancora una volta lo sguardo al benessere animale e all’importanza del rapporto Pet-Pet Parent, impegnandosi altresì a donare una tonnellata di cibo per gli animali dei rifugi al Comune di Lerici che, a sua volta, destinerà il tutto ad associazioni del territorio. Al termine della veleggiata, tutti gli attori coinvolti hanno dato vita insieme all’iniziativa In piazza con i Pet. Una serie di momenti informativi fatti di incontri, consigli e discussioni con esperti su temi di attualità sociale quali l’adozione e la Pet therapy.