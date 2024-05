Unobravo lancia la campagna di sensibilizzazione "Shades of you"

L’appuntamento con "Shades of You" è domenica 2 giugno a Milano, in piazza Tre Torri dalle 13 alle 22. Fin dal mattino, Unobravo sarà presente con un ledwall raffigurante un countdown per catturare l’attenzione dei passanti. Allo scoccare delle ore 13, il maxischermo si animerà, invitando le persone a vivere l’experience in prima persona. Coloro che vorranno mettersi in gioco avranno la possibilità di raccontarsi, con sincerità e senza filtri o vergogna, e ricevere in cambio una visualizzazione unica delle proprie emozioni, un artwork colorato personalizzato che sarà proiettato sul maxi schermo in tempo reale.