Unobravo presenta MINDex: il barometro del benessere mentale degli italiani

“Investire nella salute mentale significa investire nel potenziale delle persone e della società. Anche se spesso non ce ne rendiamo conto, tutto è psicologia: le relazioni e come le viviamo, le emozioni che proviamo, ciò che abbiamo dentro di noi che ci ostacola o facilita nel raggiungimento dei nostri obiettivi personali. Prendersi cura della propria salute mentale può essere una rivoluzione positiva, e troppe persone ancora si tengono a distanza. La nostra indagine MINDex mette in luce come ci sia ancora molta strada da fare per rompere il pregiudizio rispetto al benessere psicologico, a partire dalla consapevolezza di sé e del proprio stato emotivo, per guardare alla terapia psicologica come un gesto quotidiano, accessibile e naturale”, ha commentato Danila De Stefano, Ceo e fondatrice di Unobravo.