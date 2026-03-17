Un secolo di tutela del giornalismo: le celebrazioni del centenario Inpgi

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani celebra il centenario della sua fondazione con due eventi a Roma il 24 e 25 marzo 2026. L’iniziativa comprende una mostra dedicata alla storia del giornalismo italiano e una cerimonia istituzionale presso la Camera dei deputati. La mostra, ospitata presso una fondazione dedicata al giornalismo, propone un percorso attraverso oltre sessanta materiali tra fotografie, oggetti storici e documenti che raccontano l’evoluzione della professione dagli anni Sessanta ai Duemila. L’esposizione valorizza il ruolo dei cronisti e le difficoltà affrontate nel raccontare la realtà con rigore e indipendenza.inp