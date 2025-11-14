Tumore prostata, la partecipazione attiva dei pazienti alla terapia migliora percorso di cura

In questo contesto è stata condotta da Novartis con Elma Research una ricerca sui pazienti con carcinoma prostatico metastatico: lo studio ha indagato la storia di 64 uomini italiani affetti dalla patologia, raccontandolo il loro vissuto durante l’evento “Ritmi di Cura per la Salute Maschile” anche attraverso la musica jazz. La ricerca ha evidenziato che oltre il 50% dei pazienti desidera essere parte attiva del proprio percorso di cura: essi sono infatti consapevoli, cercano il cambiamento e svolgono una ricerca autonoma di informazioni sulla propria patologia. I risultati hanno evidenziato tre modelli rappresentativi di pazienti, che riflettono diversi atteggiamenti verso la malattia e la gestione delle cure: i risolti (30%), che hanno raggiunto un equilibrio tra consapevolezza e accettazione; i tormentati (28%), che ricercano costantemente risposte, ma convivono con rabbia e risentimento; i fatalisti (42%), che vivono la malattia con rassegnazione, delegando al medico le decisioni e dipendendo dal supporto del caregiver.