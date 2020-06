La seconda casa è per gli italiani anche una forma di investimento

Sono 5,5 milioni le seconde case in Italia secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate. Con l’estate quasi alle porte e le misure per la ripartenza e gli spostamenti in sicurezza, potrebbero essere la meta non soltanto di qualche fine settimana, ma di tutte le vacanze estive. Ma che cosa rappresenta tradizionalmente questo bene così diffuso per gli italiani? Come evidenzia l’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Aci, molti ci vedono una meta abituale di ferie e soggiorni più o meno lunghi (37%). Ma per una fetta consistente la seconda casa è anche una vera e propria forma di investimento (24%) in un asset reale, una fonte di reddito per la famiglia (22%), e persino un investimento di più di lungo termine per il futuro dei figli (17%).