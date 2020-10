Imprese in ginocchio per il covid: per 93 città italiane lo shock economico sarà tra i 262 e i 344 miliardi di euro

Potenza , Chieti e Campobasso sono le città medie italiane che in termini percentuali potrebbero risentire maggiormente delle conseguenze della pandemia da covid-19, a causa della sofferenza di settori fondamentali nella loro economia, tra cui l’ automotive . Al contrario, Latina , Imperia e Parma beneficeranno del buon andamento di settori cosiddetti anticiclici , quali il farmaceutico e l’ agroalimentare , meno penalizzati dalla congiuntura. In cifre assolute, a registrare le perdite di fatturato più consistenti saranno Brescia , Verona e Bergamo , soggette a grossi contraccolpi anche sotto il profilo occupazionale , mentre Prato e altre città toscane soffriranno la forte incidenza di imprese in crisi di liquidità . Sono le evidenze di uno studio realizzato da Cerved per ANCI , l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, in cui si monitora l’andamento di oltre 1.600 settori produttivi e circa 730mila imprese e si quantifica l’ impatto della pandemia sul tessuto produttivo delle 93 città medie italiane.

Le perdite previste in due possibili scenari - Lo studio prende in considerazione due scenari: uno soft di graduale e costante ripresa dell’economia dal secondo semestre 2020 e uno hard di persistenza della situazione emergenziale. Secondo Cerved, tra i principali operatori italiani nella gestione del rischio di credito, lo shock economico generato dal covid-19 produrrà un impatto molto significativo sui sistemi produttivi delle città medie italiane che rappresentano una fetta importante del Pil nazionale, soprattutto in virtù della forte diffusione territoriale di poli industriali e distretti manifatturieri. Gli effetti saranno consistenti ovunque, con perdite di fatturato nel biennio 2020-21 tra i 262 e i 344 miliardi di euro (circa la metà del totale nazionale), a seconda dello scenario: quest’anno la contrazione sarebbe dell’11,9% nello scenario soft, con un rimbalzo nel 2021 del 10,5% che non riporterebbe però al livello del 2019 (-2,7%); in quello hard, la caduta dei ricavi sarebbe maggiore (-16,9%) e con un gap più ampio rispetto al 2019 (-3,9%).

Settori a impatto forte e settori anticiclici: le percentuali - L’impatto varierà notevolmente in base al livello di specializzazione dell’economia locale: il 34,9% del fatturato infatti si concentra in settori in cui l’impatto del covid-19 è particolarmente severo, con cali superiori al 25%, mentre i settori anticiclici incidono solo per il 13%. Le città medie con maggiore presenza di imprese fortemente colpite dalla pandemia sono Potenza (56,5% del fatturato), Chieti (56%) e Campobasso (54,7%), dove pesa l’automotive, ma anche Biella (55,7%), Prato (53%), Massa Carrara (52,9%), Frosinone (48,5%), Brescia (48%), Modena (47,4%) e Terni (46,3%). Sul versante opposto, tra le città che evidenziano le quote più alte nei settori anticiclici troviamo Latina (37,8%), grazie al farmaceutico e all’agroalimentare, Imperia (30,3%), forte dell’industria olearia e della distribuzione alimentare moderna, Enna (26,8%), Nuoro (26,1%), Parma (23,5%), Benevento (22,9%), Brindisi (22,8%), Matera (21,3%), Perugia (21%) e Trapani (20.9%).

Brescia e Modena le città che rischiano più posti di lavoro - Un’altra chiave di lettura riguarda la ricaduta sull’occupazione, visto che sono oltre 2 milioni in Italia i lavoratori impiegati nei settori più impattati dal covid. In questo caso sono Brescia e Modena le città che in percentuale rischiano di perdere il maggior numero di posti di lavoro (nei segmenti più in crisi hanno rispettivamente il 43,1% e il 40,3% degli occupati), seguite da Reggio Emilia (40%), Vicenza (39,1%), Bergamo (37,8%), Salerno (36,5%), Verona (34,8%), Padova (32), Monza e Brianza (28,2%) e Parma (23,9%). In termini assoluti, invece, le prime tre sono Brescia (98.000 lavoratori a rischio), Bergamo (92.000) e Vicenza (76.500). Se poi si considerano le circa 110mila imprese entrate in crisi di liquidità nel corso del 2020 (il 30% del totale) si vede che la regione percentualmente più colpita dal fenomeno è la Toscana: ben cinque città infatti hanno quote di imprese in sofferenza che vanno dal 35% di Prato al 32,7% di Grosseto, passando per Siena (34%), Pistoia (33%) e Livorno (32,8%). Le altre città nella stessa situazione sono Rimini (34,6%), Gorizia (32,8%), Brindisi e Verona (32,7%), Pordenone (32,4%).