The Bicester Collection e Nazioni Unite insieme contro la violenza sui bambini

Per questo motivo, The Bicester Collection, una famiglia di 12 destinazioni turistiche dello shopping e il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro i Bambini hanno deciso di unire le forze per amplificare la consapevolezza e l'impegno, insieme alla partecipazione di influenti organizzazioni del settore privato. Come? Organizzando Il primo “Unlock Futures Think Thank”: “Protecting Children in Travel, Leisure & Entertainment”, un evento organizzato da The Bicester Collection e dall'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini.