Il costume diventa sostenibile: il tessuto si ottiene da bottiglie e reti da pesca 

Si potrebbe sintetizzare: nel nome di Greta (Thunberg). Sì, perchè Kampos, startup italiana, farebbe contenta l'attivista svedese con la sua gamma di prodotti e accessori ecosostenibili , ideati e realizzati per celebrare la storia e la bellezza del Mar Mediterraneo. Fondata dall'imprenditore Alessandro Vergano, la visione imprenditoriale è quella di “offrire un lusso coscienzioso, ora e per le generazioni future". Tutti i prodotti sono realizzati grazie alla trasformazione di bottiglie di plastica riciclate, reti da pesca abbandonate nei mari, altri materiali di nylon e/o tessuti organici . Ogni singolo dettaglio è stato studiato e progettato per essere sostenibile al 100% e i prodotti sono nuovamente riciclabili dopo l'uso.

“Le aziende di moda hanno una grande responsabilità nel fronteggiare i problemi legati alla sostenibilità, anche se, ad oggi, solo poche sono riuscite a integrare tali problematiche nei loro modelli di business", ha affermato Vergano, fondatore e amministratore delegato di Kampos: “La sostenibilità è al centro di ogni nostra singola azione: dalla selezione delle materie prime, allo sviluppo del prodotto, fino al confezionamento e alla distribuzione. I consumatori che scelgono di acquistare i nostri prodotti agiscono in modo socialmente responsabile”.

La visione di Vergano è di sensibilizzare i consumatori sull'effetto che la plastica e le reti da pesca abbandonate nei mari hanno sull’inquinamento globale, offrendo come alternative soluzioni di lusso sostenibile. Una percentuale delle vendite di Kampos verrà donata a One Ocean Foundation (https://www.1ocean.org/en/), un'associazione senza scopo di lucro, fondata a Porto Cervo, il cui obiettivo è quello di accelerare le soluzioni ai problemi dell’inquinamento degli oceani, promuovendo un'economia green sostenibile.

La linea di prodotti Kampos, interamente made in Italy, è composta da costumi da bagno, camicie, t-shirt, profumi, occhiali da sole, parei e accessori per uomo, donna e bambino. I prodotti sono realizzati in: Econyl, 100 % nylon rigenerato, cotone biologico e certificato Gots (Global Organic Textile Standard) e Newlife TM, un sistema unico e certificato di filati di poliestere riciclati al 100% da bottiglie di plastica. Anche gli imballaggi non sono realizzati con la plastica. A giugno, Kampos prevede di aprire il suo primo punto vendita a Porto Cervo, in Sardegna presso la prestigiosa Promenade Du Port.

Il nome del marchio è un'abbreviazione della parola greca Hippo Kampos, ovvero cavalluccio marino. Nella cultura greca e romana, il cavalluccio marino era considerato sacro per Nettuno e Poseidone, Dei del mare. L'innovativa linea di lusso Kampos include il coinvolgimento di alcuni dei più importanti talenti creativi e fotografici italiani tra cui l'agenzia Carla Pozzi e il direttore artistico Roberto Da Pozzo a Milano.