06 marzo 2022 12:27

The Longevity Suite, nuovi ingressi nel board e raccolta record di capitali

Il matrimonio tra tecnologia e bellezza è vincente, anche sul piano del business. Grazie al grande appeal che i settori dell’antiage, della longevità e del benessere hanno acquisito sugli investitori, The Longevity Suite ha raccolto aumenti di capitale per 3,8 milioni di euro negli ultimi 24 mesi. Gli aumenti di capitale serviranno per rafforzare la leadership italiana, che a oggi conta 17 centri nelle città italiane più strategiche, e iniziare la conquista dell’Europa partendo dall’apertura in Svizzera, Spagna e Francia. Si tratta della più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea con un posizionamento di lusso, la cui missione è quella di guidare il cliente in un percorso che lo porti a vivere una vita piena di energia. La chiave del successo, secondo Luigi Caterino, Ceo di The Longevity Suite, è quella di aver creato una realtà a elevato contenuto tecnologico, con protocolli viso/corpo ultra-performanti effettuati in un ambiente multisensoriale, per raggiungere un perfetto equilibrio tra salute, bellezza esteriore e benessere mentale.