Andrea Broggi: "Precisione e personalizzazione, così cambia il settore dei trasporti di lusso"

Come nasce AB Service Agency?

Ab Service Agency nasce in famiglia: mio papà Giovanni decise di intraprendere questo impiego con l’acquisto di una licenza NCC. Dal 2010 conduco personalmente l’azienda e l'ho traghettata da piccolo brand ad azienda aperta e orientata verso il mercato, così da poter – giorno dopo giorno – intercettare la domanda crescente. Negli anni, con sacrifici, siamo arrivati a essere un'impresa con un parco auto sempre rinnovato e che copre tutti i settori – dalle berline ai modelli di lusso, dai Suv sino alla Classe G, passando per altre auto di eccellenza. Oltre agli autisti abbiamo anche una rete di collaboratori per l’operatività e l’amministrazione: grazie al suo team, Ab Service può essere operativa h24, 7 giorni su 7.



Qual è la vostra filosofia aziendale quando si tratta di offrire un servizio NCC di lusso? Come cercate di differenziarvi dalla concorrenza?

La concorrenza è la migliore possibilità che il mercato offre sia al cliente sia all’imprenditore: permette ai migliori di emergere e a tutti di migliorare. Quindi la nostra filosofia aziendale si basa anzitutto sul rispetto di tutti i colleghi nonché dei fornitori che diventano nostri partner. Nel tempo, anche noi siamo stati fornitori di aziende più grandi, ecco perché teniamo assolutamente al rispetto, valore non sempre condiviso da tutti i player. Nell’offrire il servizio, contiamo in via principale sulla precisione massima e sulla cura del cliente. La tipologia di utente che si rivolge a noi è molto varia, spazia dal commerciale al turismo senza dimenticare il privato. In ogni contesto abbiamo autisti selezionati che interagiscono in maniera discreta con qualsiasi tipo di utente. Basti pensare che serviamo aziende di primo livello e gli amministratori delegati poi richiedono il nostro servizio anche per loro occasioni personali. Ecco perché la filosofia aziendale è adattarsi alle esigenze di chi ci chiama, fatti salvi i principi del trasporto di lusso.



Come avete visto evolvere la domanda di servizi NCC di lusso in Italia e in Europa negli ultimi anni? Quali sono le principali tendenze che avete notato?

Le tendenze che abbiamo notato sono la crescente richiesta della perfezione e della cura. Chi chiede un trasporto di lusso non ha bisogno solo di auto, ma spesso necessita anche di voli o barche. Su strada, cielo, acqua, non ci diamo limiti: la nostra società organizza infatti pure voli e tour privati, e mette a disposizione anche yatch di prima categoria. Certamente, anche in Italia si sta sviluppando una domanda che prima sul nostro territorio era esclusiva degli stranieri.



In termini di logistica, quali sono le principali sfide nel gestire un servizio NCC luxury a livello internazionale?

Curare il dettaglio non è per noi solo una sfida, ma il requisito essenziale che ci fa scegliere. Tanto a livello nazionale quanto internazionale. Talvolta le richieste dei clienti sembrano semplici, invece non lo sono. Faccio un semplice esempio: se il cliente cambia programma all'ultimo minuto, facciamo in modo di garantirgli lo stesso standard di servizio che era stato assegnato da principio. La logica della disponibilità massima è la chiave di tutto. E tutto si può fare solo con una volontà continua di attenzione e di miglioramento.



Oltre ai servizi di trasporto offrite anche experience luxury. Come riuscite a garantire un’esperienza di viaggio esclusiva e personalizzata per i vostri clienti, soprattutto in un contesto sempre più competitivo?

La risposta sta nella personalizzazione del servizio che viene "cucito" addosso al cliente. Dal parco auto sempre rinnovato e all’avanguardia, alla possibilità di scegliere per esempio il colore dell’interno del mezzo, la qualità di acqua, la velocità di internet, le towel personalizzate.



Si può dire che il concetto di lusso negli anni sta cambiando e i clienti oggi cercano esperienze più autentiche e personalizzate rispetto a quelle esclusivamente ostentate?

Certamente sì, è l’obiettivo è essere in grado di tenersi assolutamente in linea con gli standard mondiali, motivo per cui garantiamo servizi in tutto il mondo e il nostro staff è in continua perlustrazione: non solo per la verifica del servizio, ma per apprendere ogni giorno tutte le possibili migliorie, per studiare le economie anche emergenti.



Qual è stata la richiesta più particolare che avete ricevuto?

Ogni giorno riceviamo migliaia di richieste, forse la più particolare è stata proprio un tour europeo organizzato con voli privati, poi modificati qualche minuto prima, con la richiesta di sostituire il volo con il trasporto via terra, organizzando così in circa mezz’ora lo spostamento previsto dalla Francia per la Spagna e poi l’Italia con auto e minivan. Una vera e propria sfida, superata non senza divertimento e soddisfazione.



Quali progetti futuri può anticiparci?

I progetti sono in evoluzione continua, lasciamo al cliente la curiosità di vedere l’evoluzione sempre più rapida che è dietro l’angolo.



Quali sono i suoi interessi fuori dal lavoro?

La passione e la perfezione sono tutto per me. Nel lavoro, come nella vita. Un mondo di cultura, di studio e di evoluzione continui.