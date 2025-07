Starbucks by Nespresso porta l’emozione del caffè a Milano con l’arte di Greg Goya

Il risultato della collaborazione è stato “Attimi” un’installazione allestita il 12 giugno scorso in Piazza del Carmine a Milano, che ha trasformato questo luogo naturale di aggregazione, in un’esperienza emotiva collettiva. “Volevamo creare un luogo che custodisse quei momenti che, seppur brevi, rimangono impressi. Come le tracce che il caffè lascia su un tavolo: piccole, ma impossibili da ignorare” – ha commentato Greg Goya. L’installazione ha permesso alle persone di fermarsi, osservare e riflettere sul valore di ogni istante: nella rapidità degli eventi quotidiani si nascondono ricordi ed emozioni che, col tempo, diventano parte integrante del nostro vissuto. In questo contesto, il caffè ha assunto una funzione simbolica, rappresentando la socialità, il racconto personale e, soprattutto, la condivisione di momenti semplici, ma preziosi. Frasi come: “l’ultima carezza del nonno”, “il primo amore sbocciato proprio davanti a un caffè”, “quando la mia bambina è diventata una certezza, non più un desiderio” o ancora “quando ho toccato il fondo”, “il mio primo attacco di panico”… sono solo alcune delle testimonianze lasciate dai partecipanti, emozionati dal potere evocativo dell’installazione.