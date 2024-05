St. Regis Rome festeggia 130 anni di storia e ospitalità ad alto livello

Per celebrare un compleanno importante in programma un mese di eventi, appuntamenti, esperienze personalizzate e nuove collaborazioni

Amato dalle famiglie reali, dal mondo diplomatico e dello star system internazionale durante la Dolce Vita, The St. Regis Rome compie 130 anni. Nato nel 1894 come Le Grand Hotel Rome ad opera di Cesar Ritz, a tutt’oggi considerato padre dell’hôtellerie internazionale, vanta importanti primati tra i quali la Sala Ritz, 1° sala da ballo romana; “la cabina viaggiante” l’ascensore storico, il 1° di un hotel in città); prima “passerella” e debutto nella moda per Valentino e le Sorelle Fontana e primo St. Regis in Europa e in Italia 1999.

Ufficio stampa

Adorato dalle produzioni cinematografiche internazionali, l’hotel ha anche ospitato le riprese di numerosi film celebri tra cui: il "Talento di Mr Ripley", "House of Gucci", "Call my agent" per citarne solo alcuni, ma ha anche aperto le sue porte a celebri ospiti come Elizabeth Taylor e Richard Burton, Aristotele Onassis, Re Alfonso XIII, D’Annunzio, Lev Tolstoj, la Regina Margherita e il Re Umberto I, Maria Callas, Fred Astaire, Gianni Agnelli, Rania di Giordania, numerosi Capi di Stato e star Hollywoodiane. Più recentemente ha anche ospitato Madonna, Lady Gaga, Al Pacino, Cate Blanchett, Katy Perry, a dimostrazione che St. Regis Rome non ha perso il suo fascino.

Per celebrare un traguardo così importante sono previsti una serie di eventi che animeranno l'hotel per tutto il mese. Dal 28 maggio al Lumen Garden si terranno nuovi incontri dedicati alla cucina con Italia Squisita, alla miscelazione con Jerry Thomas e alla musica, con oltre 65 artisti tra DJ e musicisti nazionali e internazionali, che si esibiranno sul palco del Queen Bee Club in oltre 100 serate. Ispirato all’appellativo usato per Caroline Astor, madre del fondatore del Brand St. Regis John Jacob Astor, nota socialite le cui Midnight Supper radunavano letterati e luminari di New York, il Queen Bee Club è il nuovo spazio adiacente al Lumen Garden creato per deliziosi momenti legati al dopo cena ascoltando musica dal vivo. Lo spazio sarà arricchito anche dalla galleria fotografica di Umberto Pizzi in una esibizione di ritratti legati alla Dolce Vita e all’hotel reinterpretato attraverso lo sguardo di Francesco Carrozzini.

Tra gli appuntamenti in calendario anche un’edizione limitata ispirata al St. Regis Rome di oggetti e pezzi di alto artigianato italiano legati al mondo del viaggio, come: gli occhiali da sole firmati da L.G.R i cui proventi andranno in parte a Sightsavers Italia per un progetto contro la cecità in Africa, le iconiche ciabattine in velluto di Vestieri, il pigiama in lino di Tebro 1867, la preziosa Grand Hotel Box e oggetti di design firmati da ExForti, la borsa da weekend di Checco Luzi, la linea per bambini con l’iconica Lupa disegnata da Gianluca Biscalchin, giornalista e illustratore, un piatto di porcellana da collezione creato e disegnato da Ecriteau raffigurante la storia dell’hotel, attraverso date simbolo e parole chiave e la pashmina in cachemire ispirata alle geometrie della hall, firmata da Coreterno.

Storia del St. Regis Rome

L'11 gennaio 1894, il Grand Hotel di Roma fu ufficialmente inaugurato da Cesar Ritz con una maestosa cena per 100 ospiti luminari, ai quali fu servito uno squisito banchetto di 16 portate dall'Executive Chef August Escoffier. Trasformato nel primo St. Regis in Europa oltre 20 anni fa nel 2000, fin dalla sua apertura la forte eredità storica dell'hotel ha incontrato la modernità e l'avanguardia, rendendo The St. Regis Rome un punto di riferimento per i romani e la comunità internazionale. L'hotel, che quest'anno compie 130 anni, è percepito come un sofisticato teatro di conversazione e scambio. Nel corso della sua lunga e leggendaria storia, l'hotel ha accolto ospiti illustri come capi di stato, intellettuali, viaggiatori raffinati e uomini d'affari.