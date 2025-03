Si conclude l'edizione 2025 delle giornate dell'orientamento dell'Università di Cagliari

Con 15 dipartimenti e una formazione completa in tutte le discipline, UniCa è un ateneo dinamico e internazionale. Grazie a numerosi accordi, offre esperienze di studio in Italia e all'estero, incluso il doppio titolo (Double Degree). Fa parte dell'alleanza EDUC, promuovendo mobilità e innovazione digitale. UniCa investe in ricerca avanzata e collaborazioni internazionali, partecipando a progetti di punta come l'Einstein Telescope per lo studio delle onde gravitazionali.