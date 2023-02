Scuola, da Acer portatili TravelMate per l'education: affaticamento occhi addio

I notebook rugged sono costruiti per resistere ai carichi quotidiani della vita scolastica e sono realizzati con materiali riciclati. Presentati anche i nuovi Chromebook per l'istruzione

I notebook rugged sono costruiti proprio per resistere ai carichi quotidiani della vita scolastica, dalle medie all'università, e sono realizzati con materiali riciclati. Inoltre, Acer Chromebook Vero debutta nel mercato education: Acer, infatti, presenta anche nuovi Chromebook per l'istruzione , pensati per durare e ideali per scuole medie e superiori.

All'insegna del green e della "resistenza" Acer TravelMate B5 14, infatti, è dotato di un display FHD1 ed è alimentato da processori Intel® Core™ i3 serie N per supportare le esigenze principali degli studenti universitari e delle superiori. Il TravelMate B3 Spin 11 è dotato di un penna capacitiva Wacom AES opzionale, agganciabile, per una maggiore flessibilità; il TravelMate B3 11 ha un'autonomia fino a 9,5 ore, che fornisce agli utenti un notebook affidabile da sfruttare al massimo durante tutta la giornata scolastica.

Inoltre, questi portatili vengono forniti con il nuovo software User Sensing di Acer, che combina il promemoria delle pause, il promemoria della distanza dallo schermo e la tecnologia User Sensing per ridurre l'affaticamento degli occhi digitali e garantire la sicurezza dei dati.

Gli affidabili laptop della serie TravelMate B sono in grado di resistere a cadute fino a 122 centimetri di altezza, possiedono porte I/O rinforzate e tastiere resistenti al versamento di liquidi per proteggere i componenti interni da eventuali danni. Sono inoltre dotati di webcam HD con otturatore per una maggiore protezione della privacy.

In linea con l'impegno di Acer verso la salvaguardia dell’ambiente concretizzato nella mission Earthion, tutti i laptop per l'istruzione possiedono materiali riciclati nei loro componenti e imballaggi, un'etichetta ecologica EPEAT e sono certificati TCO, la principale certificazione di sostenibilità per i prodotti IT a livello mondiale.





Quattro nuovi Chromebook per l'istruzione Per soddisfare le esigenze di studenti, insegnanti e del personale amministrativo Acer presenta anche quattro nuovi Chromebook per l'istruzione, pensati per durare e ideali per scuole medie e superiori. Il primo, Acer Chromebook Vero è progettato specificamente per il mercato dell'istruzione.

"In qualità di produttore leader di Chromebook per il mercato education K12, conosciamo le esigenze richieste dagli studenti e dagli insegnanti per concentrarsi sull'apprendimento e questi News Release nuovi Chromebook Acer offrono tutto ciò che serve", ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "I nostri nuovi Chromebook rappresentano lo strumento essenziale per il mondo education: caratteristiche di resistenza, prestazioni affidabili e opzioni di connettività avanzate per supportare le iniziative tecnologiche scolastiche".



Le caratteristiche Acer Chromebook Vero 712 è caratterizzato da un design resistente, da prestazioni eccezionali grazie ai processori Intel Core i3 di 12a generazione e da un display 3:2 da 12 pollici che migliora la produttività.

Tutti i nuovi Chromebook sono dotati di un telaio robusto a tutela degli investimenti scolastici in tecnologia: design rinforzato conforme allo standard MIL-STD 810H, porte IO placcate in metallo e tastiera resistente al versamento di liquidi.

I due nuovi convertibili offrono flessibilità per una vasta gamma di usi e ambienti di apprendimento, grazie ai più recenti processori Intel serie N e all'opzione di connettività LTE: Acer Chromebook Spin 512 ha un display 3:2 da 12 pollici per una migliore visualizzazione verticale, mentre Acer Chromebook Spin 511 ha un display da 11,6 pollici in uno chassis compatto. Acer Chromebook 511 è un Chromebook clamshell con LTE opzionale e le prestazioni dell'ultimo processore Intel serie N. Sia Acer Chromebook Vero 712 che Acer Chromebook Spin 512 hanno ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution).