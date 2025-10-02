Salute orale, un italiano su tre non si sente sicuro della propria forza gengivale

La campagna di quest'anno - che si è aperta con una conferenza istituzionale a Roma - prevede la distribuzione di materiali educativi, una mappa online (Dentist Finder) per trovare il dentista volontario più vicino, e la possibilità di effettuare visite in studio che prevedono anche un controllo accurato della salute gengivale. "Da 45 anni, con il Mese della Prevenzione Dentale, contribuiamo a rafforzare un ponte fondamentale per la salute: quello tra lo studio del professionista e la casa. I dati ci dicono che la consapevolezza degli italiani è aumentata: nel 2023, sempre con un'indagine Ipsos, avevamo visto ad esempio che solo 2 italiani su 10 consideravano l'igiene orale un'abitudine importante per prevenire l'invecchiamento. Oggi più della metà si dice consapevole che fare prevenzione significa evitare problemi gravi e costosi - dichiara Cristiano Gallotta, Marketing Oral Care Italia & Brand Development Lead Europe Unilever -. Le gengive, che sono le fondamenta dei nostri denti, troppo spesso vengono trascurate. Il Mese è un'occasione per sensibilizzare le persone sul fatto che si può e si deve fare prevenzione per preservare e mantenere nel tempo la forza masticatoria".