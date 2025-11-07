Salute orale, Curasept guarda alla Spagna: siglato un accordo con Normon

“Questa collaborazione rappresenta un passo importante del nostro impegno nell’ambito della salute orale”, ha detto da parte sua Jesús Govantes García, amministratore delegato di Normon. L’azienda spagnola detiene una quota del 54,8% di anestetici dentali nel mercato locale ed è presente in 90 mercati a livello globale. “Come leader nel settore dentale, continuiamo a impegnarci per ampliare la nostra offerta con soluzioni che rispondano alle reali esigenze dei pazienti, sia nei trattamenti svolti in clinica sia nell’assistenza successiva tramite le farmacie. Il nostro obiettivo è offrire prodotti efficaci, sicuri e accessibili che sostengano professionisti e pazienti in ogni fase del trattamento”, ha spiegato ancora Jesús Govantes García.