SALTAinBOCCA e LIMMI: insieme per una corretta alimentazione

Un progetto formativo che si conferma un utile supporto soprattutto nell’ambito dell’Educazione Alimentare, coinvolgendo anche l’aspetto ambientale e artistico. Questa undicesima edizione, promossa anche da Limmi, coinvolge 3000 classi in Italia e 75.000 bambini. Il percorso didattico tocca vari argomenti, come il “superpiatto” della dieta mediterranea, consigli per ridurre lo spreco alimentare e differenziare i rifiuti, i cinque pasti fondamentali della giornata e i principi nutritivi.