RoomMate annuncia il suo secondo aumento di capitale

A marzo 2018, RoomMare si è classificata al primo posto all'Innovation Day di Almacube. Da maggio dello stesso anno ha iniziato l'accelerazione nel laboratorio fiorentino di startup Nana Bianca attraverso il programma Hubble promosso dalla Fondazione CR Firenze e a settembre si è posizionata nella top 5 nell'evento di portata internazionale Go Heroes Meet in Maratea.



I riconoscimenti sono proseguiti anno dopo anno e nel 2019 RoomMate è stata selezionata per partecipare a un programma di accelerazione internazionale, Fit4Start, supportato dal governo di Lussemburgo. Dal 2021 la startup è uscita con un nuovo prodotto: Estelle, una Dashboard gestionale per i Property manager e i proprietari di casa, volta a migliorare la gestione delle locazioni residenziali, studentati o co-living così da digitalizzare e semplificare i rapporti tra inquilini e locatori. Grazie ad Estelle Dashboard niente sarà più su carta o con Excel: la documentazione relativa all'affitto, l’anagrafica degli inquilini, i documenti annessi, controllare e saldare i pagamenti adesso sono completamente digitalizzati.



La chiusura del secondo round permetterà a RoomMate di accelerare la trasformazione digitale dell'ecosistema immobiliare attraverso lo sviluppo di nuove funzioni che il mercato richiede. Come ad esempio la progettazione dell'innovativo Channel Manager, che consente opzioni completamente nuove, compresa la possibilità di gestire su un'unica dashboard, RoomMate Estelle, i propri annunci di affitto pubblicati contestualmente su diversi canali contemporaneamente.



Con la combinazione di RoomMate Estelle e Places Web App, RoomMate offre in un unico posto una soluzione specificamente per i proprietari pubblici e privati, gli inquilini, le università e i professionisti del settore immobiliare attivi negli affitti a medio-lungo termine e nel co-living, aiutandoli a risparmiare tempo e denaro, garantendo trasparenza e affidabilità delle transazioni e dei rapporti tra le parti attraverso un unico e intuitivo portale.

"Con RoomMate Places – spiega

Mattia Raffaelli

, CEO della Startup – l'inquilino può pagare le spese del condominio o l'affitto, può avere il contratto di locazione a disposizione, può firmare digitalmente i documenti. Ma l'app è utile anche per il locatore, che può coprire tutta la parte amministrativa e semplificare e migliorare il rapporto con l'inquilino. Tanti processi cartacei, con RoomMate, vengono digitalizzati".



"La piattaforma Estelle - continua Raffaelli - è nata per aiutare il proprietario a gestire le due locazioni in maniera automatizzata e digitale. Questa è la nostra unicità ed è seguendo questa linea che proseguiremo lo sviluppo. Oggi i nostri clienti risparmiano in media 475 euro al mese in processi digitalizzati e automatizzati. Il nostro obiettivo è triplicare questo valore. Per far ciò, seguendo le direttive dei nostri clienti, puntiamo su una sempre maggior automazione dei processi a basso valore aggiunto, che sono sempre quelli che portano via più tempo".