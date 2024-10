Regione Lombardia sostiene le piccole e medie imprese che puntano a crescere quotandosi in borsa

L'agevolazione consente, in particolare, di accedere anche a fondi per la ricerca di analisti, figure essenziali soprattutto per le società piccole, anche in relazione alla capacità di valutare adeguatamente i titoli. Nel dettaglio, "Quota Lombardia" si compone di un contributo a fondo perduto nel limite di 600mila euro per i costi relativi all'ingresso in borsa, di cui massimo 300mila euro per le spese legate all'ammissione alla quotazione e 300mila euro per i costi dei servizi di consulenza correlati alla collocazione in Piazza Affari e sostenuti nei tre anni successivi all'Ipo (offerta pubblica iniziale).