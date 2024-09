Publitalia ’80 lancia sul mercato la versione della piattaforma “Mediaset AdManager” destinata alle Pmi

“Dopo il recente lancio dell’offerta Retail Media, il servizio Mediaset AdManager dedicato alle PMI è il nuovo tassello della nostra strategia di ampliamento dei canali di business, che sottolinea il costante impegno del Gruppo a innovare l’industry a livello internazionale”, commenta Stefano Sala CEO MFE ADVERTISING. “Oggi, infatti, il lancio della piattaforma riguarda il mercato italiano, ma il progetto, costruito sulla base di requisiti di scalabilità cross-country in linea con la vision di MFE ADVERTISING, si espanderà in altri paesi. L’obiettivo è fornire ai clienti strumenti avanzati ed efficaci per le loro attività di comunicazione, contribuendo significativamente alla crescita del business. Il nostro lavoro si fonda su un rapporto di fiducia consolidato con le marche, consapevoli che solo player solidi come noi possono rafforzare in modo duraturo la brand equity e offrire vantaggi competitivi in un contesto sempre più dinamico”.