Gianni Vittoni: "La nostra missione? Mantenere autentica l'esperienza del caffè italiano"

Come nasce Mokavit?

Inizialmente la mia azienda produceva milioni di caffettiere all’anno per un noto brand internazionale ma poi abbiamo notato un cambiamento evidente nel mercato verso l'uso sempre più diffuso di piani cottura a induzione. Ho sempre avuto a cuore l'autenticità dell'esperienza del caffè italiano e, allo stesso tempo, ho pensato che l'utilizzo di adattori scomodi per le vecchie moka su piani a induzione non fosse la soluzione ideale. La comodità e l'efficienza nell'uso quotidiano sono fondamentali per i consumatori. È stato proprio in questo contesto che ho iniziato a pensare a una soluzione innovativa. L'idea di una Moka a sette facce in bimetallo è nata perché volevo creare un prodotto che mantenesse intatte le caratteristiche che rendono il caffè preparato con una caffettiera così speciale, ma che al tempo stesso fosse facilmente adattabile a un mondo in evoluzione tecnologica.



Cosa rende questo prodotto unico?

Mokavit è un prodotto artigianale italiano di alta qualità, realizzato con materiali pregiati e con una cura particolare per i dettagli. Ogni pezzo è realizzato nello stabilimento di Ornavasso, quindi 100% Made in Italy, con una garanzia a vita che attesta la qualità del prodotto. Inoltre, offriamo la possibilità di personalizzare ogni singola moka aggiungendo un tocco personale che non guasta mai.



Parliamo di qualità e sostenibilità, due temi importanti per la tua azienda...

Assolutamente, qualità e sostenibilità sono due pilastri fondamentali su cui si fonda la filosofia della nostra azienda. La qualità non è negoziabile. Ogni passo nella produzione delle nostre caffettiere è sottoposto a rigorosi standard di controllo per garantire che i nostri clienti ricevano un prodotto di altissima qualità e una produzione artigianale tutta italiana, con una maniacale attenzione ai dettagli. Per quanto riguarda la sostenibilità ci impegniamo a ridurre al minimo l'impatto ambientale della nostra produzione e delle nostre operazioni. Utilizziamo materiali riciclabili e promuoviamo l'uso di prodotti durevoli che resistano nel tempo, riducendo così gli sprechi. Inoltre, lavoriamo per ottimizzare il processo produttivo per ridurre gli sprechi di energia e risorse. Cerchiamo costantemente nuove soluzioni sostenibili per ridurre l'ecologia del nostro prodotto. Siamo anche attenti all'etica nella nostra catena di approvvigionamento, garantendo che i nostri materiali siano ottenuti in modo responsabile. Inoltre, promuoviamo l'idea di un consumo consapevole. Una moka Mokavit è un investimento a lungo termine, progettato per durare nel tempo e offrire anni di esperienze autentiche di caffè. Questo è in netto contrasto con prodotti usa e getta o di bassa qualità che contribuiscono all'accumulo di rifiuti.

In sintesi, per noi, la qualità e la sostenibilità non sono soltanto obiettivi aziendali, ma una parte integrante della nostra missione.



Conosciamo diverse varietà di caffè con miscele di diverse origini. Quali sono le caratteristiche della vostra miscela SXN1?

La nostra miscela chiamata SXN1 è una composizione pregiata di caffè 100% arabica. Questa selezione è stata accuratamente creata per offrire un'esperienza gustativa straordinaria. Alcune delle sue caratteristiche sensoriali includono note di frutta secca, cioccolato fondente e caramello. Il profumo che questa miscela emana è come una poesia, invitante e avvolgente. Quando assapori questa bevanda, senti come se stessi ricevendo un abbraccio mattutino, con il suo sapore forte e deciso che ti dà la giusta carica per affrontare la giornata.



Joe Bastianich è ora testimonial della vostra campagna pubblicitaria. Come nasce tale collaborazione?

Abbiamo scelto Joe Bastianich come testimonial della nostra campagna pubblicitaria per diverse ragioni: è noto per la sua passione per l'Italia e la sua cultura culinaria. La Mokavit è un prodotto che celebra la tradizione italiana del caffè preparato con la moka. La sua connessione personale con l'Italia e la cucina italiana ci ha resi certi che sarebbe stato un ambasciatore autentico per il nostro marchio. La sua passione per questa bevanda si allinea perfettamente con il nostro impegno per la qualità nella preparazione del caffè.



Quali progetti all'orizzonte?

Stiamo costantemente lavorando su progetti futuri per migliorare e ampliare la nostra offerta. Alcuni di quelli che posso anticiparvi includono per esempio l’espansione della gamma di prodotti. Stiamo esplorando l'opportunità di ampliare la nostra gamma per soddisfare una varietà di esigenze dei consumatori. Questo potrebbe includere nuovi design, dimensioni e capacità per le nostre moka, nonché accessori correlati per la preparazione del caffè. Inoltre, stiamo lavorando anche per un’espansione internazionale. Siamo sempre interessati a portare il gusto autentico del caffè italiano in tutto il mondo e stiamo quindi esplorando nuovi mercati, cercando di raggiungere un pubblico globale.



La storia del caffè ha inizio più di 1500 anni fa ed è forse la bevanda più consumata al mondo. Cosa la rende così speciale?

Il caffè è davvero una bevanda straordinaria, con una storia ricca di tradizione e una presenza diffusa in tutto il mondo. Dal mio punto di vista, ci sono diverse ragioni che rendono il caffè così speciale: spesso unisce le persone, ma i caffè sono anche luoghi di incontro, di dibattito e di condivisione delle idee. Offrire una tazza di caffè è un gesto di ospitalità e amicizia.



Quando non lavora quali sono i suoi interessi?

Sono lieto di condividere un po' di me stesso con voi. Sono una persona con una grande passione per l'innovazione e l'imprenditoria. La mia famiglia è un pilastro fondamentale nella mia vita. Ho la fortuna di condividere il mio percorso con una donna straordinaria, che ha una pazienza infinita e mi sostiene in ogni sfida. Abbiamo due figli adolescenti che sono la mia fonte di ispirazione e di orgoglio. Oltre all'impegno familiare e imprenditoriale, ho il privilegio di avere tanti amici che condividono le mie passioni, tra cui ci sono le Porsche. Ogni anno organizzo un raduno italo-svizzero per gli appassionati del marchio di Stoccarda, un evento che unisce persone con la stessa passione per queste straordinarie vetture. Inoltre, ho ereditato da mio padre Germano la passione per il ciclismo. Andare in bicicletta è per me un modo per rilassarmi e connettermi con la natura, e rappresenta un legame speciale con mio padre. Direi quindi che la mia vita è un costante equilibrio tra lavoro, famiglia, amicizia e passioni personali. Questa diversità è ciò che mi motiva e mi rende grato per tutte le esperienze che la vita ha da offrire.