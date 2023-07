Gaetano Diana: "Con la tecnologia la tradizione sartoriale italiana approda nel futuro"

L'algoritmo proprietario creato dalla startup innovativa, consente anche di creare, in soli 5 minuti, un avatar virtuale con il profilo misure. Grazie a questa tecnologia, MyCamicia è in grado di offrire capi su misura e personalizzabili con centinaia di migliaia di combinazioni, riducendo al minimo sprechi ed errori. La società vuole rivoluzionare un settore prettamente fisico, trasformandolo, con la tecnologia, in un mercato smart e veloce con un modello snello e sostenibile, che non prevede sprechi e magazzino, ma che produce on demand. MyCamicia vanta a oggi 6.500 iscritti, che hanno scelto di registrare le proprie misure in piattaforma affidandosi a un servizio tech disegnato sulle loro esigenze. Il progetto è stato sviluppato all'insegna della sostenibilità: zero sprechi e zero magazzino poiché ogni capo viene realizzato al momento dell'ordine, sulle esatte misure del cliente, con un tasso di reso inferiore al 3%. Il Ceo & Founder Gaetano Diana racconta a Tgcom24 come l’arte sartoriale italiana possa diventare smart, veloce e accessibile grazie alla tecnologia.

Come nasce l’idea di fondare MyCamicia?

MyCamicia nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone all’arte sartoriale italiana, un’eccellenza mondiale, spesso percepita come antica e costosa, offrendo in maniera smart, veloce e accessibile, capi artigianali su misura di qualità, a prezzi competitivi. Vogliamo diventare la sartoria 4.0 di riferimento combinando artigianato e tessuti del nostro territorio con la tecnologia. Abbiamo così realizzato una piattaforma digitale con una customer experience comoda, divertente e intuitiva. Un procedimento che tradizionalmente richiede giorni e organizzazione, si conclude invece comodamente dal divano di casa. Nasce per cambiare anche l’idea di bottega tradizionale, evolvendola in un “luogo di incontro” dove presentare l’azienda, alimentare la community del su misura e offrire una esperienza di acquisto totalmente all’avanguardia. Una nuova concezione di bottega all’avanguardia con un modello unico e scalabile proprio con l’aiuto della tecnologia.



MyCamicia è il primo e-commerce nativo digitale che confeziona camicie su misura in massimo 15 giorni. Come ci riuscite?

Andare dal sarto richiede tempo e organizzazione, prendere appuntamento, trovare parcheggio, andare e tornare se ci sono problemi nel confezionamento. MyCamicia è stato appositamente sviluppato per concludere un procedimento di ore in appena dieci minuti, da qualunque luogo. Un configuratore 3D, che replica più di un milione di personalizzazioni, fa divertire l’utente mentre costruisce il suo stile e un algoritmo di misurazione è in grado di ottenere dati con una precisione del 90% da tre semplici informazioni. Un video tutorial infine guida passo passo l’utente per verificare le esatte misure non lasciando spazio a errori. La selezione e gli accordi con laboratori artigianali, la filiera estremamente corta e l’automatizzazione dei processi con l’aiuto della tecnologia ci consentono di essere estremamente dedicati a ogni singolo ordine e di consegnare un capo confezionato su misura in tempi dimezzati rispetti al mercato.



Parlando di sostenibilità, quale approccio adottate rispetto a questo tema?

MyCamicia va totalmente controcorrente nel mondo del fashion tradizionale, ogni capo viene realizzato solo nel momento in cui viene richiesto. Non c’è invenduto, non c’è spreco, ci sono pochissimi resi. Il nostro approccio su misura ci permette di eliminare completamente la necessità di un magazzino garantendo un controllo preciso sulla merce e sulla sua distribuzione. Con l’aiuto della digitalizzazione abbiamo sviluppato un algoritmo di monitoraggio che ci consente inoltre di ottenere tutte le informazioni necessarie al confezionamento evitando spreco di materiale. Gli avanzi dei tagli vengono poi utilizzati per la realizzazione di boxer o gadget da offrire ai nostri iscritti. La nostra azienda pone grande enfasi sulla cura dei tessuti. Vengono selezionati e acquistati direttamente da produttori del nostro territorio così da poterne garantire la provenienza e le certificazioni. Questa scelta ci consente di offrire ai nostri clienti prodotti sicuri, di alta qualità e rispettosi dell'ambiente in ogni fase della produzione. Non ci limitiamo a prestare attenzione solo alla qualità dei nostri prodotti, ma anche all'impatto ambientale generale del nostro business. A tal fine, abbiamo scelto di utilizzare imballaggi di cartone biodegradabile e di materiale compostabile. Ci impegniamo a ridurre al minimo l'uso di plastica e ad adottare pratiche sostenibili in tutte le nostre operazioni.



Progetti futuri che può anticiparci?

Per l'anno a venire, ci poniamo obiettivi ambiziosi nel quadro del nostro piano di sviluppo aziendale e strategico. La nostra principale sfida è rivolta ad ampliare la base di clienti puntando sempre di più sul consolidamento del rapporto di fiducia artigiano cliente. Allo stesso tempo, stiamo lavorando intensamente per espandere la nostra presenza sui mercati esteri, al di là dei confini italiani, dove la sartoria italiana è tanto richiesta quanto poco accessibile. Siamo pieni di fiducia nell'attuazione della maggior parte delle iniziative delineate nel nostro piano di attività e marketing. È altrettanto rilevante considerare il nostro elevato tasso di ritorno degli acquisti, attualmente al 60%, insieme a un tasso di reso del 3%. Stiamo lavorando duramente per consolidare e migliorare questi indicatori. beneficiando anche dell'apertura di uno store fisico. Il nostro obiettivo sarà quella di offrire ai nostri clienti un'esperienza d'acquisto unica e far sperimentare loro un livello di tecnologia mai prima visto nei negozi italiani. Attrice protagonista di questo processo di evoluzione sartoriale sarà la nostra cabina di misurazione smart, un capolavoro tecnologico che consentirà ai nostri clienti di ottenere in 30 secondi il proprio avatar con più di 290 misure corporee. La cabina non solo garantirà un’esperienza di acquisto unica lato cliente ma darà al laboratorio, in tempo reale, una quantità di informazioni tale da ridurre al minimo la possibilità di errore.



Pensate di sviluppare questo mercato solo online o avete in progetto anche uno sviluppo più tradizionale?

La direzione è quella dell’ominicanalità. Assottigliare sempre di più la barriera tra analogico e digitale. Per approdare sul mercato offline MyCamicia sta infatti aprendo il suo primo e-shop fisico a Roma. Lo store sarà dotato della nostra rivoluzionaria cabina di misurazione 3D che sta per cambiare completamente il modo in cui le persone acquistano camicie su misura. La cabina consentirà infatti ai nostri clienti di visualizzare il proprio avatar digitale su schermo e di avere già registrate sul suo profilo tutte le misure necessarie al confezionamento. Una volta terminata la scansione il nostro team sarà a disposizione per ogni assistenza e con l’ausilio di un monitor touch si potrà configurare la propria camicia direttamente sul posto come in un salotto di casa. Naturalmente, l’aspetto digitale si integrerà con la possibilità di osservare e toccare con mano i tessuti e le personalizzazioni, creando un’autentica connessione tra mondo virtuale e mondo reale.



Come cambia l’approccio all’acquisto online in questo settore tra le varie generazioni?

Dalle recenti indagini interne condotte da MyCamicia sul proprio pubblico di riferimento compreso tra i 40 e i 55 anni, è emerso un crescente interesse verso l'esperienza di acquisto online e una vivace attività di ricerca di nuovi brand tramite il web. Questa fascia di consumatori, rispetto alla categoria tra i 35 e i 44 anni, presenta un potenziale di crescita significativamente superiore ed è particolarmente propensa alla fidelizzazione. Tale evidenza si allinea perfettamente all'aumento generale del 10% nel 2023, rispetto al 2022, degli acquisti online nel settore dell'abbigliamento. Il target principale di MyCamicia, prevalentemente residente a Roma e Milano, è composto da professionisti che lavorano nel settore bancario e in uffici amministrativi, alla ricerca di camicie che soddisfino le loro esigenze di comfort. Essendo impegnati in un ambiente lavorativo che spazia dal backoffice all'interazione con il pubblico, è essenziale per loro indossare un capo d'abbigliamento che combini qualità e design con praticità e comodità per l'intera giornata. A questa prima fascia di clientela seguono i consumatori tra i 30 e i 40 anni, provenienti sia da grandi città che dalle province circostanti. Mostrano un notevole interesse per le nuove tecnologie e tra le loro preferenze si annoverano lo stile, il comfort e l'unicità.



Quali sono le sue passioni?

Ho avuto la fortuna di passare una buona parte della mia infanzia tra botteghe e artigiani. Mio nonno disegnava mobili e sedie. Ero spesso con lui quando si sceglievano i tessuti più pregiati, gli ottoni, i legni, lo affiancavo appassionato mentre, con gli artigiani, curava i processi di realizzazione. Mi ha sempre appassionato il manufatto artigianale, la cura dei suoi dettagli, le sensazioni che provoca in chi lo acquista e in chi lo produce. È anche per questo motivo che la mia azienda ha sempre avuto l’obiettivo di avvicinare le persone, ormai sempre più orientate sul consumo invece che sulla qualità o sulla storia, a questo tipo di sensazioni. Non passa in secondo piano la tecnologia. Ho un’anima nerd. Cerco sempre un punto di incontro tra il fatto a mano e il virtuale cercando di prendere il meglio tra questi due mondi perché ho la fortuna di vivere, citando una riflessione di Ernesto Assante di Repubblica, in un nuovo Medioevo, ponte di transizione tra epoca analogica ed epoca digitale.