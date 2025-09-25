Logo Tgcom24
STORIE DI SUCCESSO

Claudio Lucchese: "Florim cresce con innovazione e sostenibilità, senza tradire la bellezza italiana"

Il presidente dell'azienda ceramica racconta l'evoluzione del gruppo: dai sessant'anni di storia nel distretto modenese alla leadership globale, puntando su certificazioni B Corp, tecnologie avanzate e responsabilità sociale

25 Set 2025 - 09:50
11 foto

Dalla terra rossa di Fiorano Modenese è nata una storia che ha ridefinito il concetto stesso di ceramica. Florim, protagonista indiscusso del panorama internazionale da oltre sei decenni, ha trasformato una tradizione millenaria in linguaggio contemporaneo, elevando la piastrella da semplice elemento funzionale a superficie d'autore capace di dialogare con i più prestigiosi progetti architettonici mondiali. L'azienda ha saputo tessere un equilibrio perfetto tra heritage italiano e visione globale, portando le proprie creazioni dalle ville private ai grattacieli di Manhattan, dai boutique hotel di design agli spazi retail più esclusivi. La presenza produttiva oltre oceano, il network di flagship store nelle capitali del design e gli investimenti in sostenibilità hanno reso Florim la prima industria ceramica B Corp certificata, simbolo di un nuovo modo di fare impresa che coniuga profitto e responsabilità. Il presidente Claudio Lucchese, ai microfoni di Tgcom24, racconta la storia del brand e le strategie future.

