06 ottobre 2021 14:09

Massimiliano Di Caro: "Nel Food vince chi innova e accontenta i nuovi trend"

Scoiattolo è una realtà varesina con più di 30 anni di esperienza nel settore della pasta fresca. Il nome fu scelto dal fondatore Umberto Belletti con la moglie Ebe mentre nel bosco osservavano una famiglia di scoiattoli amorevole e unita come la loro. Con 38,5 milioni di fatturato 2020, un fatturato atteso per il 2021 di 45 milioni, e 70 tonnellate di pasta prodotte ogni giorno, Scoiattolo è oggi leader del settore, gestita in maniera sinergica dalla seconda e terza generazione. A raccontare a Tgcomlab come il brand oggi riesca a coniugare tradizione e innovazione è il suo General Manager Massimiliano Di Caro.