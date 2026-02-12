1 di 14
Addio a Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero

La vedova del creatore della Nutella si è spenta a 87 anni nella casa di Alba

12 Feb 2026 - 10:48
ferrero
alba
made in italy