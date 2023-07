27 luglio 2023 17:40

Gaetano Diana: "Con la tecnologia la tradizione sartoriale italiana approda nel futuro"

MyCamicia è una piattaforma online che permette di creare e personalizzare la propria camicia su misura. L'algoritmo proprietario creato dalla startup innovativa, consente anche di creare, in soli 5 minuti, un avatar virtuale con il profilo misure. Grazie a questa tecnologia, MyCamicia è in grado di offrire capi su misura e personalizzabili con centinaia di migliaia di combinazioni, riducendo al minimo sprechi ed errori. La società vuole rivoluzionare un settore prettamente fisico, trasformandolo, con la tecnologia, in un mercato smart e veloce con un modello snello e sostenibile, che non prevede sprechi e magazzino, ma che produce on demand. MyCamicia vanta a oggi 6.500 iscritti, che hanno scelto di registrare le proprie misure in piattaforma affidandosi a un servizio tech disegnato sulle loro esigenze. Il progetto è stato sviluppato all'insegna della sostenibilità: zero sprechi e zero magazzino poiché ogni capo viene realizzato al momento dell'ordine, sulle esatte misure del cliente, con un tasso di reso inferiore al 3%. Il Ceo & Founder Gaetano Diana racconta a Tgcom24 come l’arte sartoriale italiana possa diventare smart, veloce e accessibile grazie alla tecnologia.