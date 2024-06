Fabio Chisari: "Il viaggio perfetto? Esiste ed è quello costruito sui desiderata del cliente"

Individuali o di gruppo, sartoriali o ready to go, costruiti su misura o pacchetti standard: le dimensioni del viaggiare sono tantissime e tutte trovano spazio in Azonzo Travel, il boutique Tour Operator indipendente che organizza proposte di qualità in tutto il mondo. Per arrivare in qualsiasi angolo del mondo, sempre con grande attenzione al rispetto dei temi sociali, etici e di sostenibilità ambientale. Che si voglia fare un'esperienza di scoperta, una spedizione, un giro culturale o uno naturalistico, un viaggio di nozze o un family trip, un viaggio aziendale o un'esperienza per disabili, l'azienda costruisce una proposta mirata sulle specifiche esigenze del cliente, sia esso privato o aziendale. Riuscendo a essere su richiesta pure un Luxury Tour Operator, per scoprire luoghi e modi di viaggiare in linea con un concetto moderno e discreto di lusso. Il fondatore e Ceo Fabio Chisari racconta a Tgcom24 quali sono le caratteristiche che rendono Azonzo Travel un operatore unico nel mondo del turismo.