21 marzo 2022 14:19

Alessio Cantoro: "Il vino online? Sì, a patto di conoscere bene il prodotto, senza ignorare la tecnologia e il marketing"

Coniugare la comodità dell'acquisto online con una conoscenza approfondita del mondo dell'enologia? È quello che prova a fare Callmewine, piattaforma di e-commerce fondata nel 2010, specializzata nella vendita di vini che si colloca tra i leader di mercato in Italia. Con un catalogo di 10mila etichette disponibili - che spaziano dai grandi nomi del panorama eno- logico mondiale ai piccoli produttori, dai distillati di brand più noti a quelli più di nicchia - propone una selezione vasta ed eterogenea che mira ad avere “vino per tutti”, riuscendo però a guidare l’utente in una scelta consapevole senza disorientarlo. Dietro il sito e i suoi contenuti c'è un team di giovani sommelier e appassionati di enogastronomia che vuole raggiungere un pubblico di appassionati a ogni livello. E i numeri dell'azienda sembrano confermare tale ambizione: i ricavi 2021 si sono attestati a 17,3 milioni di euro, con un miglioramento di quasi 5 milioni rispetto l'anno precedente. TgcomLab ha intervistato Alessio Cantoro, Chief Marketing Officer di Callmewine, per scoprire i punti di forza di tale realtà.