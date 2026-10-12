Federico Nessi: "Decidiamo sui dati, non sulle sensazioni: è così che si cresce senza esporsi al rischio"

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Il Ceo di Eternoo racconta a Tgcom24 la nascita del nuovo Crm, Saikoo, sviluppato per le aziende B2B, una piattaforma che integra i dati di milioni di imprese per rendere più efficace la gestione commerciale e accompagnare la crescita delle aziendedi Marta Di Donfrancesco
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Nel mondo delle imprese, conoscere il mercato e saper individuare le opportunità giuste può fare la differenza. È da un’esigenza concreta, maturata sul campo alla guida di Eternoo, che nasce Saikoo: il nuovo Crm ideato da Federico Nessi per semplificare il lavoro delle reti commerciali e mettere a disposizione delle aziende strumenti più evoluti per acquisire clienti, gestire le relazioni e valutare l’affidabilità degli interlocutori. A Tgcom24, Nessi racconta come l’esperienza imprenditoriale si sia trasformata in un progetto tecnologico con l’ambizione di innovare il modo in cui le imprese B2B fanno business.
Eternoo nasce nel 1949 come Eternedile, impresa familiare modenese della distribuzione di materiali edili. In 77 anni è passata da realtà locale a gruppo con 85 punti vendita. Saikoo è nata da un'esigenza concreta di Eternoo: gestire migliaia di clienti B2B valutandone in tempo reale il rischio e la potenzialità di fatturato. Abbiamo costruito lo strumento per noi; poi abbiamo capito che serviva a tutte le imprese italiane. Il progetto è diventato realtà grazie ai miei soci di Webion, la software house fondata da Matteo Budriesi e Stefano Calabretti, che ne hanno curato lo sviluppo tecnologico. Nella compagine di Saikoo è entrato anche Matteo Riffeser Monti, del gruppo Monrif, che porta l'esperienza di chi ha già costruito e venduto con successo una startup: Tate, acquisita dal gruppo Eni. Saikoo è stata lanciata a dicembre 2025.
Eternoo conta 85 punti vendita e oltre 700 dipendenti, con circa 240 milioni di ricavi consolidati nel 2025 e 40 milioni di Ebitda. Saikoo integra in un Crm i dati finanziari pubblici di 6 milioni di imprese italiane ed è disponibile via web e come app per iPhone e Android. Su Instagram raccontiamo i numeri delle aziende italiane più interessanti: un format che ci ha portato quasi 40.000 follower e, a meno di un anno dal lancio, oltre 25.000 utenti registrati in piattaforma.
Mi sono laureato con lode in Management alla Bocconi nel 2012 e nel 2013 sono entrato in Eternoo, di cui oggi sono Amministratore Delegato. Da allora abbiamo portato i ricavi da 40 a 240 milioni nel 2025 e l'Ebitda consolidato da 3 a 40 milioni, crescendo sia organicamente sia tramite acquisizioni. Proprio da questa esperienza, e in particolare dal lavoro sulla gestione del credito, ho co-fondato Saikoo insieme ai miei soci di Webion e a Matteo Riffeser Monti. Ho inoltre investito in Piccoli Mondi, un podcast che racconta le aziende più interessanti d'Italia: un progetto che condivide con Saikoo la stessa curiosità per le storie, e i numeri, delle imprese italiane.
Decidere sui dati, non sulle sensazioni. In Eternoo ogni fido, ogni cliente, ogni apertura si valuta con numeri alla mano: è così che si cresce senza esporsi al rischio. Con Saikoo abbiamo fatto un passo in più: abbiamo messo i dati di bilancio nelle mani dei venditori. Di solito queste informazioni restano al credit manager, e solo nelle aziende strutturate: il commerciale scopre che un cliente è critico quando l'ordine è già fatto, o peggio quando la fattura non viene pagata. Noi abbiamo ribaltato la prospettiva. Se il venditore vede fatturato, marginalità, indebitamento e puntualità nei pagamenti prima di presentarsi, sa subito quanto vale davvero un cliente e quanto rischia: può concentrarsi su quelli con il maggiore potenziale e non perdere tempo con quelli critici. La mission è questa: dare a tutte le Pmi italiane strumenti che oggi non acquistano, perché troppo costosi o troppo complessi, grazie a un costo contenuto e a una grande semplicità di utilizzo. E con questi, creare una cultura del dato finanziario tra venditori e imprenditori, anche dove un ufficio crediti non c'è. In poche parole: strumenti da grande azienda, accessibili a tutti.
Con Eternoo, innovare in profondità un settore tradizionale, crescendo per acquisizioni e integrando persone, sistemi e culture diverse senza perdere l'anima di impresa familiare. Per questo gestisco personalmente l'ultimo step di selezione di tutta la forza vendita e dei manager: abbiamo grandi talenti, che voglio ringraziare per aver creduto in me e per la passione con cui rendono forte la nostra realtà. A questo si aggiunge la gestione del rischio di credito, in un mercato con margini stretti e clienti spesso fragili. Con Saikoo la sfida è diversa: creare un'azienda da zero e scalarla velocemente. Eternoo distribuisce fisicamente materiali edili in tutta Italia, con magazzini, mezzi, logistica e persone sul territorio: la crescita richiede investimenti e tempo. Saikoo è un SaaS totalmente digitale: lo stesso prodotto può raggiungere migliaia di imprenditori in pochi mesi. Sono due modi molto diversi di fare impresa, e portare in entrambi la stessa disciplina sui numeri è la sfida che mi appassiona di più.
Il consolidamento: la distribuzione edile, storicamente frammentata, si sta aggregando in gruppi più strutturati. Gli incentivi fiscali, che hanno gonfiato e poi sgonfiato la domanda, rendendo il credito il vero tema critico. La digitalizzazione, da gestionali interni a strumenti di analisi dati. E la transizione energetica, che cambia i prodotti e le competenze richieste. Il cambiamento più profondo però è culturale: il rischio di credito non può più essere un problema solo dell'amministrazione, deve diventare una competenza di chi vende.
Per Eternoo la visione è innovare un settore tradizionale ed essere i più veloci a farlo. Non a caso abbiamo scelto di sponsorizzare Ducati in MotoGP: velocità, tecnologia ed eccellenza italiana sono i valori in cui ci riconosciamo. Per Saikoo l'obiettivo è più semplice: diventare il software di tutti gli imprenditori italiani che vogliono aumentare le proprie vendite e diminuire il rischio.