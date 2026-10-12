STORIE DI SUCCESSO

Federico Nessi: "Decidiamo sui dati, non sulle sensazioni: è così che si cresce senza esporsi al rischio"

Il Ceo di Eternoo racconta a Tgcom24 la nascita del nuovo Crm, Saikoo, sviluppato per le aziende B2B, una piattaforma che integra i dati di milioni di imprese per rendere più efficace la gestione commerciale e accompagnare la crescita delle aziende

di Marta Di Donfrancesco
12 Ott 2026 - 11:06
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Nel mondo delle imprese, conoscere il mercato e saper individuare le opportunità giuste può fare la differenza. È da un’esigenza concreta, maturata sul campo alla guida di Eternoo, che nasce Saikoo: il nuovo Crm ideato da Federico Nessi per semplificare il lavoro delle reti commerciali e mettere a disposizione delle aziende strumenti più evoluti per acquisire clienti, gestire le relazioni e valutare l’affidabilità degli interlocutori. A Tgcom24, Nessi racconta come l’esperienza imprenditoriale si sia trasformata in un progetto tecnologico con l’ambizione di innovare il modo in cui le imprese B2B fanno business.

Quando e come è nata la vostra azienda?

Eternoo nasce nel 1949 come Eternedile, impresa familiare modenese della distribuzione di materiali edili. In 77 anni è passata da realtà locale a gruppo con 85 punti vendita. Saikoo è nata da un'esigenza concreta di Eternoo: gestire migliaia di clienti B2B valutandone in tempo reale il rischio e la potenzialità di fatturato. Abbiamo costruito lo strumento per noi; poi abbiamo capito che serviva a tutte le imprese italiane. Il progetto è diventato realtà grazie ai miei soci di Webion, la software house fondata da Matteo Budriesi e Stefano Calabretti, che ne hanno curato lo sviluppo tecnologico. Nella compagine di Saikoo è entrato anche Matteo Riffeser Monti, del gruppo Monrif, che porta l'esperienza di chi ha già costruito e venduto con successo una startup: Tate, acquisita dal gruppo Eni. Saikoo è stata lanciata a dicembre 2025.
 

Ci può fornire qualche numero? Quanti addetti avete?

Eternoo conta 85 punti vendita e oltre 700 dipendenti, con circa 240 milioni di ricavi consolidati nel 2025 e 40 milioni di Ebitda. Saikoo integra in un Crm i dati finanziari pubblici di 6 milioni di imprese italiane ed è disponibile via web e come app per iPhone e Android. Su Instagram raccontiamo i numeri delle aziende italiane più interessanti: un format che ci ha portato quasi 40.000 follower e, a meno di un anno dal lancio, oltre 25.000 utenti registrati in piattaforma.

Può raccontarci brevemente il suo percorso professionale?

Mi sono laureato con lode in Management alla Bocconi nel 2012 e nel 2013 sono entrato in Eternoo, di cui oggi sono Amministratore Delegato. Da allora abbiamo portato i ricavi da 40 a 240 milioni nel 2025 e l'Ebitda consolidato da 3 a 40 milioni, crescendo sia organicamente sia tramite acquisizioni. Proprio da questa esperienza, e in particolare dal lavoro sulla gestione del credito, ho co-fondato Saikoo insieme ai miei soci di Webion e a Matteo Riffeser Monti. Ho inoltre investito in Piccoli Mondi, un podcast che racconta le aziende più interessanti d'Italia: un progetto che condivide con Saikoo la stessa curiosità per le storie, e i numeri, delle imprese italiane.
 

Quali sono i valori e i principi che guidano oggi la vostra attività? Quale mission si è data la sua azienda?

Decidere sui dati, non sulle sensazioni. In Eternoo ogni fido, ogni cliente, ogni apertura si valuta con numeri alla mano: è così che si cresce senza esporsi al rischio. Con Saikoo abbiamo fatto un passo in più: abbiamo messo i dati di bilancio nelle mani dei venditori. Di solito queste informazioni restano al credit manager, e solo nelle aziende strutturate: il commerciale scopre che un cliente è critico quando l'ordine è già fatto, o peggio quando la fattura non viene pagata. Noi abbiamo ribaltato la prospettiva. Se il venditore vede fatturato, marginalità, indebitamento e puntualità nei pagamenti prima di presentarsi, sa subito quanto vale davvero un cliente e quanto rischia: può concentrarsi su quelli con il maggiore potenziale e non perdere tempo con quelli critici. La mission è questa: dare a tutte le Pmi italiane strumenti che oggi non acquistano, perché troppo costosi o troppo complessi, grazie a un costo contenuto e a una grande semplicità di utilizzo. E con questi, creare una cultura del dato finanziario tra venditori e imprenditori, anche dove un ufficio crediti non c'è. In poche parole: strumenti da grande azienda, accessibili a tutti.

Quali sono state le principali sfide che ha affrontato in questi anni?

Con Eternoo, innovare in profondità un settore tradizionale, crescendo per acquisizioni e integrando persone, sistemi e culture diverse senza perdere l'anima di impresa familiare. Per questo gestisco personalmente l'ultimo step di selezione di tutta la forza vendita e dei manager: abbiamo grandi talenti, che voglio ringraziare per aver creduto in me e per la passione con cui rendono forte la nostra realtà. A questo si aggiunge la gestione del rischio di credito, in un mercato con margini stretti e clienti spesso fragili. Con Saikoo la sfida è diversa: creare un'azienda da zero e scalarla velocemente. Eternoo distribuisce fisicamente materiali edili in tutta Italia, con magazzini, mezzi, logistica e persone sul territorio: la crescita richiede investimenti e tempo. Saikoo è un SaaS totalmente digitale: lo stesso prodotto può raggiungere migliaia di imprenditori in pochi mesi. Sono due modi molto diversi di fare impresa, e portare in entrambi la stessa disciplina sui numeri è la sfida che mi appassiona di più.
 

Negli ultimi anni il suo settore è cambiato molto. Quali sono stati i passaggi più significativi?

Il consolidamento: la distribuzione edile, storicamente frammentata, si sta aggregando in gruppi più strutturati. Gli incentivi fiscali, che hanno gonfiato e poi sgonfiato la domanda, rendendo il credito il vero tema critico. La digitalizzazione, da gestionali interni a strumenti di analisi dati. E la transizione energetica, che cambia i prodotti e le competenze richieste. Il cambiamento più profondo però è culturale: il rischio di credito non può più essere un problema solo dell'amministrazione, deve diventare una competenza di chi vende.

Quale visione avete sui prossimi anni e quali saranno le principali direttrici di sviluppo?

Per Eternoo la visione è innovare un settore tradizionale ed essere i più veloci a farlo. Non a caso abbiamo scelto di sponsorizzare Ducati in MotoGP: velocità, tecnologia ed eccellenza italiana sono i valori in cui ci riconosciamo. Per Saikoo l'obiettivo è più semplice: diventare il software di tutti gli imprenditori italiani che vogliono aumentare le proprie vendite e diminuire il rischio.

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