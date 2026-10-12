Federico Nessi: "Decidiamo sui dati, non sulle sensazioni: è così che si cresce senza esporsi al rischio"

Decidere sui dati, non sulle sensazioni. In Eternoo ogni fido, ogni cliente, ogni apertura si valuta con numeri alla mano: è così che si cresce senza esporsi al rischio. Con Saikoo abbiamo fatto un passo in più: abbiamo messo i dati di bilancio nelle mani dei venditori. Di solito queste informazioni restano al credit manager, e solo nelle aziende strutturate: il commerciale scopre che un cliente è critico quando l'ordine è già fatto, o peggio quando la fattura non viene pagata. Noi abbiamo ribaltato la prospettiva. Se il venditore vede fatturato, marginalità, indebitamento e puntualità nei pagamenti prima di presentarsi, sa subito quanto vale davvero un cliente e quanto rischia: può concentrarsi su quelli con il maggiore potenziale e non perdere tempo con quelli critici. La mission è questa: dare a tutte le Pmi italiane strumenti che oggi non acquistano, perché troppo costosi o troppo complessi, grazie a un costo contenuto e a una grande semplicità di utilizzo. E con questi, creare una cultura del dato finanziario tra venditori e imprenditori, anche dove un ufficio crediti non c'è. In poche parole: strumenti da grande azienda, accessibili a tutti.