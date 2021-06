Prosus acquisisce una quota di maggioranza di GoodHabitz

Prosus N.V ., gruppo internazionale tra i maggiori investitori tech al mondo, annuncia l'acquisizione di una quota di maggioranza di GoodHabitz B.V. , leader europeo dell'e-learning aziendale, per circa 212 milioni di euro. A capo di GoodHabitz rimarrà il Founder e CEO Maarten Franken , che con la sua lunga esperienza in ambito EdTech - prima di GoodHabitz aveva già fondato e guidato un'altra realtà nel settore dell'educazione - ha portato l'azienda al successo e continuerà a guidarla verso l'espansione in altri mercati.

"Quest'ultimo anno ci ha insegnato che la tecnologia può cambiare in modo radicale un mercato, accelerarne fortemente la crescita, ed è esattamente ciò che è successo al mondo della formazione e dell'educazione. Il settore della formazione professionale si sta evolvendo molto velocemente e oggi, per crescere e affrontare al meglio le sfide future, le aziende devono essere in grado di coinvolgere i propri dipendenti in un'esperienza formativa digitale", commenta Larry Illg - CEO di Prosus EdTech - Per riuscirci, tutte le aziende, a prescindere dal settore di riferimento e dalla dimensione, hanno bisogno di contenuti formativi coinvolgenti e di facile utilizzo, che possano catturare l'interesse dei propri collaboratori. Grazie al suo business di successo, incentrato sulla creazione e la distribuzione di un'offerta di contenuti molto curati ma divertenti, GoodHabitz soddisfa perfettamente questa esigenza. Siamo entusiasti di aiutare la squadra di GoodHabitz a crescere ulteriormente, come parte di Prosus".

"Non vediamo l'ora di diventare parte della straordinaria realtà EdTech che Prosus sta costruendo - dichiara Franken - Le aziende di tutto il mondo devono affrontare grandi sfide per offrire opportunità di formazione continua ai propri collaboratori, specie a seguito della repentina diffusione dello smart working. Grazie alla collaborazione con il team di Prosus, ci auguriamo di poter accelerare la nostra espansione internazionale e quindi permettere a molte più aziende di preparare al meglio i propri dipendenti ad affrontare tutte le sfide future e dare accesso alla formazione online a un numero sempre crescente di persone".

GoodHabitz, fondata in Olanda nel 2011, offre alle aziende un catalogo di oltre 150 corsi di formazione online in 8 lingue, dedicati allo sviluppo di soft skill e accessibili a tutta la popolazione aziendale. Negli ultimi 10 anni, GoodHabitz ha costruito una base clienti di oltre 1.600 aziende appartenenti ai più svariati settori industriali. A partire dal 2016, l'azienda si è espansa in 9 mercati europei - tra cui l'Italia, dove è approdata nel 2020 - e oggi è una delle poche aziende EdTech profittevoli in Europa.

Da ormai molti anni, Prosus è uno dei principali investitori del settore EdTech, al quale, a partire dal 2016, ha già dedicato oltre 3miliardi di dollari. L'azienda oggi vanta un ricco portafoglio di aziende attive nella formazione primaria, secondaria, professionale e continua, con una presenza significativa nel campo della formazione aziendale. Le realtà di e-learning aziendale del gruppo Prosus, tra cui GoodHabitz, Stack Overflow, Skillsoft, Udemy e Codecademy, servono il 90% delle aziende della Fortune 100.