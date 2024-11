Progetti del Cuore in Piazza Duomo a Milano con la clinica mobile di Progetto HOPE

Progetto HOPE, promosso da Progetti del Cuore, la società benefit guidata da Daniele Ragone, è nato per sostenere la prevenzione e rendere accessibili a donne e uomini di tutte le età e in tutta Italia, in modo gratuito, esami e visite specialistiche, in particolare ecografie e mammografie per lo screening del tumore al seno. Da lunedì 18 novembre sono aperte le prenotazioni al sito www.eventihope.com per chi non ha già effettuato esami specifici negli ultimi 12 mesi o non è già inserito in protocolli medici per patologie pregresse. Domenica tutti gli interessati avranno la possibilità di effettuare una visita di approfondimento con un'equipe medica specializzata a bordo della clinica mobile, dotata di strumentazione all'avanguardia, e ricevere immediatamente il referto, che verrà consegnato sul posto.