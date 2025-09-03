Prestiter inaugura il nuovo quartier generale a Termoli

L’inaugurazione del nuovo quartier generale a Termoli rappresenta un importante investimento nel territorio che l’ha vista nascere e nel suo capitale umano. In questo modo Prestiter ha scelto di offrire opportunità di crescita professionale in Molise, contrastando la fuga dei cervelli e dimostrando che anche qui è possibile costruire carriere solide e appaganti. La cultura aziendale è, infatti, un punto di forza riconosciuto: Prestiter ha ottenuto per quattro anni consecutivi le certificazioni Best Workplace e Great Place to Work, a conferma di essere un contesto che valorizza le persone, promuove il benessere e garantisce la qualità del lavoro. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Termoli Nicola Balice, il vicesindaco Michele Barile e il senatore Costanzo Della Porta, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale locale.