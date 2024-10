Pastificio Rana punta sull'energia solare

"Siamo un'azienda famigliare, unita da saldi valori e fondata sull'etica e la sostenibilità, ed è nostra responsabilità preservare il pianeta per le generazioni future - commenta Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana -. Da sempre, per me fare impresa significa avere un'importante responsabilità all'interno della società e questo progetto va nella direzione di confermare il nostro ruolo di 'cellula sociale' che lavora giorno dopo giorno per contribuire al benessere collettivo, creare valore per le persone, rispettando e sostenendo il territorio, e intraprendere azioni concrete utili a salvaguardare le risorse naturali e combattere attivamente il cambiamento climatico".