Palella Holdings acquisisce Wash Out da Telepass

L’acquisizione ha l’obiettivo di porre le basi per il rafforzamento, la riorganizzazione e il rilancio di Wash Out che oggi è operativa a Parigi, Milano, Monza, Roma e Torino e conta più di 80 dipendenti. Palella Holdings prosegue così nella propria strategia di acquisizione di aziende ad alto potenziale nel settore dell’economia digitale, cogliendo anche le opportunità legate al profondo cambiamento che sta interessando il settore automotive. Infatti, con l’arrivo di un numero crescente di veicoli provenienti da altri Paesi, è in aumento la domanda di servizi innovativi e personalizzati per la cura, manutenzione e gestione dei veicoli, mercato in cui Wash Out mira a posizionarsi come leader.