Pagamenti digitali, Custom Pay lancia Beginner per professionisti che operano fuori sede

Infine, è da segnalare che Custom Pay ha aperto un nuovo dialogo con Confesercenti Nazionale, con l’obiettivo di promuovere progetti di sensibilizzazione e formazione per diffondere maggiore consapevolezza sull’innovazione nei pagamenti e offrire nuove opportunità concrete a tutto il tessuto imprenditoriale italiano. Si tratta di un ulteriore passo, dopo le partnership con NEXI Payments - PayTech europea che offre servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali - e PAX Italia, leader mondiale nel mercato dei POS. “Custom Pay nasce per semplificare e innovare: il pagamento non è più solo una transazione, ma un’esperienza che genera efficienza, valore e relazioni”, ha spiegato Marco Rizzoli, Ceo di Custom Pay. “Le nostre soluzioni sono pensate per adattarsi alla quotidianità di ogni esercente: dal grande store alla microimpresa di quartiere, fino ai mercatini e alle sagre, la transazione diventa sicura, veloce e semplice.”