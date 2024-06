Ostuni Design Week-end, grande successo per la prima edizione della kermesse

“L’entusiasmo che abbiamo trovato in Puglia è stato contagioso e travolgente e oggettivamente la chiave del successo di questa prima edizione.- ha commentato Paola Coronel, art director e founder di Design Week-end -Non avrei mai pensato in così poco tempo (l’evento è stato organizzato in meno di due mesi) di arrivare ad un programma così ricco di contenuti, ma la Puglia e Ostuni sono stati dei veri catalizzatori, che hanno innescato un volano che ha coinvolto dei player fantastici, tra progettisti e aziende. Credo che l’edizione 2 sia imprescindibile”.