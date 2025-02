Il lavoro nel settore retail è protagonista della prima Open Week di Noi Distribuzione

Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione, ha dichiarato: “Le imprese del retail moderno sono un motore fondamentale dello sviluppo economico e sociale del Paese e generano occupazione nei territori attraverso investimenti importanti. Anche il mercato del lavoro nella Distribuzione Moderna sta affrontando una fase di trasformazione per effetto di diverse dinamiche in corso: dal progressivo inverno demografico nazionale, ai cambiamenti nella piramide dei valori, soprattutto tra i più giovani, fino alle nuove tecnologie, tra cui l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Il nostro è un settore che ha dimostrato non solo di aver mantenuto una tenuta occupazionale rilevante anche negli anni complessi della pandemia, ma di essere cresciuto, sviluppando nuovi modelli e ruoli professionali. Per questo motivo è importante sostenere un’iniziativa come quella della Open Week di Noi Distribuzione, che permette ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di scoprire le tante opportunità per sviluppare il proprio talento all’interno di un settore dinamico, in continua evoluzione, fatto di persone che, ogni giorno, lavorano con passione per garantire un servizio essenziale a milioni di cittadini”.