Oniverse ridà vita all’ex Seminario di San Massimo grazie al Concorso di idee per il restauro

La richiesta iniziale prevedeva alcuni vincoli nella creazione di quello che, si auspica, diventerà un nuovo spazio di incontro sia spirituale che comunitario, partendo dal principio di mantenere, ovviamente, inalterata la parte ecclesiastica come luogo di fede e di raccoglimento e di non virare verso proposte di carattere commerciale. I focus imprescindibili erano ambiente, ovvero considerare più spazi aperti e meno consumo di suolo; generazioni, con proposte mirate a migliorare il rapporto tra le diverse fasce di età, con accoglienza sia di anziani che dei giovani, e migrazioni, con l'ottica di trasformare chi arriva da lontano non solo in forza lavoro, ma anche in risorsa preziosa da rimettere in circolo nella società.