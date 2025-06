NeoConnessi, il programma di educazione digitale di Wind Tre arriva in tv

Il cyberbullismo rappresenta una minaccia seria e in crescita, che richiede un'attenzione particolare. I dati ci mostrano un'escalation preoccupante di questo fenomeno, con conseguenze spesso devastanti per le vittime, in particolare tra i preadolescenti e gli adolescenti. E’ per questo che NeoConnessi si impegna a fornire ai giovani gli strumenti essenziali per imparare a navigare con sicurezza nel mondo digitale, un ambiente ricco di opportunità ma anche di insidie. Il nostro obiettivo è educare a un utilizzo consapevole e responsabile della tecnologia, imparando a riconoscere e affrontare un'ampia gamma di pericoli che i ragazzi possono incontrare online. Lo facciamo insegnando ai ragazzi come identificare delle situazioni a rischio come ad esempio la condivisione delle immagini imbarazzanti o la partecipazione a chat online che sfociano in discorsi offensivi. Sviluppare il loro pensiero critico cercando di aiutarli a distinguere ciò che può essere nocivo o cosa no, quali comportamenti adottare per rispettare e proteggere la propria privacy e quella degli altri. Poniamo un'enfasi particolare sull'importanza della gentilezza, dell'empatia e del rispetto online, valori fondamentali per costruire una cultura digitale positiva.