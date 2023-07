Negroni, nuova vita allo storico jingle con l'Accademia della Stella

Il quartetto del CPM Music Institute ha ideato una melodia con un'armonizzazione virtuosa del coro e un originale utilizzo di voci adulte con quelle dei bambini. Questa reinterpretazione del celebre jingle del brand ha conquistato la giuria e il pubblico del web. I ragazzi si sono aggiudicati una borsa di studio da investire in formazione.

"È stata un'edizione a tema musica piena di sorprese e di emozioni. Gli studenti coinvolti hanno davvero dato prova della loro creatività, della loro passione e delle loro abilità musicali, contribuendo in modo originale e innovativo al racconto del brand, entrato nella storia della pubblicità con il suo celebre jingle", ha commentato Claudia Ferrari, Responsabile Marketing Salumi Negroni.

“Reinterpretare un jingle così iconico, oltre a essere una grande opportunità di crescita professionale, è stata per noi una sfida inedita, molto stimolante e per nulla semplice. Siamo davvero molto felici di aver saputo conquistare tanto la giuria tecnica quanto quella popolare”, spiega la band vincitrice.

Sono stati il direttore d'orchestra Enrico Melozzi , il noto giornalista e critico musicale Gino Castaldo e il giovane cantante Albe i giurati scelti da Negroni per selezionare i sette finalisti dell'edizione 2023 di Accademia della Stella su oltre cento studenti provenienti da tre importanti istituti musicali italiani: CPM Music Institute; Saint Louis College of Music di Roma e NAM - Nuova Audio Musicmedia di Milano). A decretare la versione vincitrice sono stati però gli utenti di tutta Italia tramite un sondaggio sul sito di Negroni che ha registrato circa 60mila voti.

Lo storico jingle di Negroni torna alla ribalta

Con l'Accademia della Stella il celebre jingle di Negroni torna alla ribalta per guardare al futuro con gli occhi dei giovani. Il noto motivetto è un tormentone pubblicitario che incarna da sempre lo spirito del marchio. Sin dal suo esordio, negli anni Sessanta, ha fatto breccia nei cuori degli italiani, entrando nell'immaginario collettivo come una sorta di inno al buon umore e ancora oggi racconta la storia ultracentenaria del brand. Dagli spot radiofonici alle interpretazioni di grandi artisti del panorama artistico italiano (Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Noemi e Tiromancino), questo celebre motivetto musicale conosce una popolarità senza fine. È uno dei jingle più amati d'Italia, ma anche dei più longevi (è andato in onda solo negli ultimi vent'anni per oltre 47mila minuti).