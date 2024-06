Venti anni fa nascevano le università telematiche in Italia grazie ad UniMarconi

Antonio Felice Uricchio, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha sottolineato l'importanza delle regole di valutazione internazionali per mantenere alti standard di qualità. Durante l'evento, sono stati conferiti riconoscimenti speciali a tre docenti per il loro contributo all'Università: il professore Luca Alfieri per la ricerca, il professor Enrico Bocci per la Terza Missione e la professoressa Stefania Lirer per l'Innovazione della didattica.