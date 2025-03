Mulino Caputo, a Guglielmo Cavezza il premio "Mille&UnBabà"

Molti gli ingredienti inediti proposti dai concorrenti, in omaggio alle rispettive culture gastronomiche di provenienza: dal gin argentino al thè verde con sake, dall’acqua di rose alla lucuma fresca e allo zafferano, in composizioni che hanno arricchito senza snaturare l’essenza del babà, ampliandone ulteriormente lo spettro aromatico. Perché se è vero che in pasticceria, come in letteratura, un classico è qualcosa “che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”, il Babà ha ancora tanto da raccontare.