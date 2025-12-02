Morando festeggia 70 anni, presidente Cirio: “Ambasciatori del Piemonte nel mondo”

Giovanni, Walter, Franco e Laura Morando hanno detto: “La vita di Enrico Morando è una storia fatta d'amore per la sua famiglia, per i suoi collaboratori e per la sua azienda. Da 70 anni tutti insieme continuiamo a trasferire questo amore nei nostri prodotti. Un'unica famiglia che ha saputo tramandare, di padre in figlio, la capacità di innovare e crescere, perché questo è scritto nel nostro DNA: 'Puntare ad andare oltre, sempre'. Dal 1955 a oggi Morando SpA ha fatto la storia del pet food in Italia. In occasione di questo importante anniversario, desideriamo ringraziare anche tutti i nostri affezionati clienti, che hanno reso possibile questo incredibile viaggio iniziato 70 anni fa e che ora guarda con rinnovata fiducia al futuro”.