Morando festeggia 70 anni, presidente Cirio: “Ambasciatori del Piemonte nel mondo”

La premier Meloni ha inviato un messaggio per congratularsi del traguardo raggiunto e per essere un'eccellenza italiana
© Ufficio stampa
Morando, l’azienda fondata nel 1955 da Enrico Morando che ha portato il pet food in Italia, ha compiuto 70 anni di storia. Il 26 novembre si è tenuto presso la Reale Villa Sassi un evento per celebrare il traguardo, dove la famiglia ha ricevuto dal presidente del Piemonte Alberto Cirio una targa commemorativa da parte della Regione: “Alla Morando SpA, in occasione dei 70 anni dalla fondazione, con professionalità e passione, una storia di famiglia al servizio di una delle eccellenze imprenditoriali che sono la vera forza del nostro Piemonte", si legge nel testo impresso. Oltre al presidente Cirio, hanno partecipato anche il consigliere regionale Fabio Carosso e il sindaco di Andezeno Agostino Ambrassa. All'inizio dell'evento, Franco Morando ha letto ai presenti il messaggio inviato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per congratularsi del traguardo dei 70 anni e per essere un'eccellenza italiana.
Nel corso dell’evento presso la Reale Villa Sassi il presidente Cirio ha sottolineato come “dobbiamo celebrare una storia di successo imprenditoriale che ha le sue radici nel tempo ma soprattutto nelle persone, innanzitutto la persona di Enrico Morando che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente. Qui c'è visione, lavoro, impegno, anche fortuna, ma quella fortuna che premia chi decide di investire e di dare un contesto familiare all'ambito imprenditoriale in cui opera. Questo è il segreto del successo della Morando ma è anche il segreto del successo industriale delle famiglie imprenditoriali del nostro Piemonte. Tanti auguri per i 70 anni e complimenti per questo importante traguardo alla Morando SpA".
Giovanni, Walter, Franco e Laura Morando hanno detto: “La vita di Enrico Morando è una storia fatta d'amore per la sua famiglia, per i suoi collaboratori e per la sua azienda. Da 70 anni tutti insieme continuiamo a trasferire questo amore nei nostri prodotti. Un'unica famiglia che ha saputo tramandare, di padre in figlio, la capacità di innovare e crescere, perché questo è scritto nel nostro DNA: 'Puntare ad andare oltre, sempre'. Dal 1955 a oggi Morando SpA ha fatto la storia del pet food in Italia. In occasione di questo importante anniversario, desideriamo ringraziare anche tutti i nostri affezionati clienti, che hanno reso possibile questo incredibile viaggio iniziato 70 anni fa e che ora guarda con rinnovata fiducia al futuro”.