Milano, inaugurati i nuovi uffici di Unieuro

Unieuro , il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha inaugurato i nuovi spazi direzionali di via Marghera 28 a Milano alla presenza del presidente Stefano Meloni , dell'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli , dei componenti degli organi sociali e del top management aziendale, che hanno accolto i rappresentanti delle autorità regionali e cittadine e gli ospiti appartenenti al mondo imprenditoriale e finanziario.

Gli uffici si affiancheranno da subito alla sede centrale di Forlì e ospiteranno la sede legale e amministrativa della controllata Monclick, pure digital player specializzato in prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici. Al piano terra dell'edificio, sabato 20 novembre ha aperto al pubblico il settimo punto vendita Unieuro della città di Milano: 1.900 mq di superficie commerciale al servizio di uno dei quartieri a maggiore attrattività commerciale della città.

"A distanza di soli sei mesi dall'inaugurazione della sede centrale forlivese di Palazzo Hercolani, celebriamo con entusiasmo e ottimismo l'apertura dei nuovi uffici direzionali di Unieuro nel cuore di Milano. Il nostro legame con la principale piazza finanziaria e centro delle attività economiche del Paese ne viene oltremodo rafforzato, a beneficio della Società e di tutti i suoi stakeholder", dichiara Stefano Meloni, presidente di Unieuro.

"Gli spazi di via Marghera offrono una rappresentazione realistica del lato umano della tecnologia secondo Unieuro, che guarda al futuro e mette a disposizione delle nostre persone tutti gli strumenti per favorire la loro interazione e socialità, secondo la più moderna concezione di benessere. Il tutto in perfetta continuità, anche stilistica, con Palazzo Hercolani, dove è nato l’innovativo progetto di smart working Futura, che oggi si espande e si rafforza", afferma Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.

Gli uffici - L'edificio di via Marghera 28, risalente agli Anni Trenta e che ha ospitato fino al 2020 un Mondadori Multicenter, si sviluppa su una superficie di 3.700 mq disposta su quattro piani, ristrutturata in tempi record e adeguata ai più moderni standard tecnologici. In coerenza con gli obiettivi fondanti del progetto aziendale di smart working "Futura", gli uffici sono stati disegnati per rispondere alle esigenze di ogni individuo e promuovere connessioni tra le persone, alla luce di una nuova concezione degli spazi lavorativi, che si trasformano in luoghi di condivisione più flessibili e vivibili, da scoprire ogni giorno.

Il secondo e il terzo piano ospitano 60 postazioni di lavoro, disponibili in modalità di desk sharing, nonché cinque sale riunioni, con un'alternanza tra aree relax interne - che diventano giardini - ed esterne - che si trasformano in aree di lavoro. La ricerca accurata dei materiali, delle finiture e la disposizione stessa favoriscono il benessere dei dipendenti e la possibilità di esprimere al meglio il loro potenziale all'interno di un contesto all'avanguardia, che utilizza la migliore tecnologia per costruire un nuovo modo di lavorare a dimensione umana: "the human side of technology".

Il negozio - Oltre agli uffici, nel palazzo ha trovato spazio un nuovissimo negozio Unieuro da 1.900 mq di superficie. Situato al piano terra e al primo piano, il negozio adotta l'innovativo layout dell’insegna ideato per garantire un'esperienza d'acquisto coinvolgente e appagante. Unieuro ha dimostrato un impegno concreto verso Milano nella ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale e sociale, che creano valore per l'intera comunità. All'interno dell'edificio sono state adottate soluzioni all'avanguardia per la gestione ottimale della temperatura e del rinnovo dell'aria, mentre esternamente saranno installati due impianti fotovoltaici che forniranno energia agli uffici e allo store. Sulla parete interna del terrazzo verrà infine realizzato un murales originale e distintivo, ricorrendo a vernici a tecnologia Airlite, che assorbono anidride carbonica e depurano l'aria in modo naturale, riducendo gli agenti inquinanti.